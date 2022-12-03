FFF надеется, что гол Гризманна Тунису засчитают. В федерации растет уверенность, что апелляция будет принята

В Федерации футбола Франции надеются, что отмененный гол будет засчитан.

Напомним, нападающий французской команды забил гол в ворота сборной на 8-й компенсированной ко второму тайму минуте. Главный судья встречи из Новой Зеландии уже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры, однако после этого отправился к мониторам ВАР, чтобы пересмотреть момент с голом Гризманна.

В результате видеопросмотра Конджер отменил гол из-за положения вне игры, в итоге Франция проиграла со счетом 0:1. Французы приняли решение подать жалобу, поскольку судья, согласно протоколу ВАР, не имел права пользоваться правом на видеопросмотр после того, как игра возобновилась.

RMC Sport сообщает, что в Федерации футбола Франции (FFF) растет уверенность, что апелляция будет принята. Члены FFF уверены, что судья совершил ошибку, и надеются, что ФИФА повторно засчитает гол Гризманна. Федерация надеется получить ответ в ближайшее время.

заняла 1-е место в группе D, набрав 6 очков. Второй стала Австралия (6 баллов), 3-е место занял Тунис (4), 4-е – Дания (1).

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