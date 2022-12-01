Франция пожалуется в ФИФА из-за отмены гола Гризманна. Судья не имел права смотреть ВАР после возобновления игры

Федерация футбола Франции пожалуется в из-за отмены гола .

Французская команда проиграла сборной (0:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Антуан Гризманн сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

Главный судья встречи из Новой Зеландии уже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры, однако после этого отправился к мониторам ВАР, чтобы пересмотреть момент с голом Гризманна.

В результате видеопросмотра Конджер отменил гол из-за положения вне игры.

Согласно протоколу ВАР, судья не имел права пользоваться правом на видеопросмотр после того, как игра возобновилась.

«Мы подадим жалобу из-за гола Антуана Гризманна. По нашему мнению, его отменили ошибочно. Жалобу нужно подать в течение 24 часов после окончания матча», – сообщил RMC Sport источник в сборной Франции.

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