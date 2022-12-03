«Надеюсь, что Месси и Мбаппе станут сильнейшими на ЧМ. Потом мы поговорим». Президент «ПСЖ» о будущем игроков

Президент ответил на вопрос о будущем и .

«В этом году проходит чемпионат мира. Я надеюсь, что Месси и Мбаппе станут сильнейшими на чемпионате мира. Потом мы поговорим», – сказал в интервью L’Equipe.

Контракт Месси с парижским клубом действует до конца текущего сезона. Соглашение Мбаппе рассчитано до 2025 года.

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