«Надеюсь, что Месси и Мбаппе станут сильнейшими на ЧМ. Потом мы поговорим». Президент «ПСЖ» о будущем игроков
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
«В этом году проходит чемпионат мира. Я надеюсь, что Месси и Мбаппе станут сильнейшими на чемпионате мира. Потом мы поговорим», – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью L’Equipe.
Контракт Месси с парижским клубом действует до конца текущего сезона. Соглашение Мбаппе рассчитано до 2025 года.
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