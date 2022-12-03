Магуайр, Мбаппе, Шченсны, Хакими и Мусиала – в сборной группового этапа ЧМ-2022 от The Independent. Месси там нет
Форвард Лионель Месси не попал в сборную группового этапа ЧМ-2022 от The Independent.
Британский сайт для своей команды выбрал схему 4-3-3, а также назвал одного запасного футболиста.
Вратарь: Войчех Шченсны (Польша).
Защита: Ашраф Хакими (Марокко), Харри Суттар (Австралия), Харри Магуайр (Англия), Йошко Гвардиол (Хорватия).
Полузащита: Каземиро (Бразилия), Орельен Тчуамени (Франция), Джамал Мусиала (Германия).
Нападение: Мохаммед Кудус (Гана), Коди Гакпо (Нидерланды), Килиан Мбаппе (Франция).
Запасной: Рицу Доан (Япония).
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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