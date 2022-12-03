Магуайр, Мбаппе, Шченсны, Хакими и Мусиала – в сборной группового этапа ЧМ-2022 от The Independent. Месси там нет

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Форвард Лионель Месси не попал в сборную группового этапа ЧМ-2022 от The Independent.

Британский сайт для своей команды выбрал схему 4-3-3, а также назвал одного запасного футболиста.

Вратарь: Войчех Шченсны (Польша).

Защита: Ашраф Хакими (Марокко), Харри Суттар (Австралия), Харри Магуайр (Англия), Йошко Гвардиол (Хорватия).

Полузащита: Каземиро (Бразилия), Орельен Тчуамени (Франция), Джамал Мусиала (Германия).

Нападение: Мохаммед Кудус (Гана), Коди Гакпо (Нидерланды), Килиан Мбаппе (Франция).

Запасной: Рицу Доан (Япония).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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