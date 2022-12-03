Форвард Туниса Хазри, забивший победный гол Франции, завершил карьеру в сборной. Он ее второй бомбардир

Форвард Туниса Вахби Хазри объявил о завершении карьеры в сборной.

В заключительном матче группового этапа сборная Туниса благодаря голу Хазри обыграла Францию (1:0), но, заняв третье место в группе, не вышла в плей‑офф турнира в Катаре.

«Я горжусь тем, что дал своей стране за последние годы, и верю, что у этого поколения светлое будущее.

После матча я сказал всем игрокам и персоналу, что этот момент подходящий для меня, чтобы завершить карьеру в сборной. Я поблагодарил всех и пожелал им успеха.

Обыграть Францию и забить решающий гол – это красиво», – заявил 31-летний нападающий в интервью beIN Sports France.

Хазри – рекордсмен Туниса по голам на чемпионатах мира (3). Два раза он отличился на в России в матчах с Бельгией и Панамой.

Вахби забил 25 голов в 70 матчах за Тунис. Он второй бомбардир сборной, у Иссама Джемаа 37 мячей в 84 играх.

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