Заседание КДК по драке «Спартака» и «Зенита» состоится 1 декабря. От красно-белых придут Соболев и тренер Слишкович
1 декабря КДК РФС проведет заседание по поводу драки в матче «Зенит» – «Спартак».
КДК пригласил на заседание удаленных игроков – часть из них, вероятно, будет по видеосвязи.
От «Спартака» на заседание придут форвард Александр Соболев и тренер Владимир Слишкович, которые были удалены по ходу матча.
Напомним, в конце матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России произошла массовая драка футболистов. Главный судья матча Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все – «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все – «Спартак»).
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