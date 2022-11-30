Заседание КДК по драке «Спартака» и «Зенита» состоится 1 декабря. От красно-белых придут Соболев и тренер Слишкович

1 декабря КДК РФС проведет заседание по поводу драки в матче «Зенит» – «Спартак».

КДК пригласил на заседание удаленных игроков – часть из них, вероятно, будет по видеосвязи.

От на заседание придут форвард и тренер Владимир Слишкович, которые были удалены по ходу матча.

Напомним, в конце матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России произошла массовая драка футболистов. Главный судья матча Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Родригао, и (все – «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и (все – «Спартак»).

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины