КДК РФС пригласит удаленных за драку игроков «Зенита» и «Спартака» на заседание

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КДК РФС пригласит на заседание удаленных за драку игроков «Зенита» и «Спартака».

Матч группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» – «Спартак» прошел в Санкт‑Петербурге в воскресенье и завершился победой петербургского клуба в серии пенальти – 4:2.

После окончания основного времени матча на поле произошла массовая драка, в результате которой были удалены шестеро футболистов: спартаковцы Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, зенитовцы Вильмар Барриос, Родригао и Малком.

«Рассмотрим все восемь матчей Кубка России, в том числе матч «Зенит» – «Спартак», рассмотрим удаление футболистов, а также тренера «Спартака» Слишковича. Также рассмотрим поведение болельщиков «Зенита», скандировавших ненормативную лексику и использовавших пиротехнику.

Все [удаленные] футболисты обеих команд, а также тренер «Спартака» приглашены на заседание КДК. Приглашены также комиссар и главный арбитр этого матча, представители клубов», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

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