Сербия — Швейцария: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете G на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Сербии и Швейцарии. Поединок пройдет на стадионе «Рас-Абу-Абуд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Сербия – Швейцария

Во сколько матч Сербия – Швейцария

Стали известны стартовые составы команд.

Сербия: Милинкович-Савич – Велькович, Миленкович, Павлович, Костич – Милинкович-Савич, Лукич, Живкович, Тадич – Митрович, Влахович.

Швейцария: Кобель – Видмер, Шер, Аканджи, Родригес – Шакири, Джака, Фройлер, Соу – Варгас, Эмболо.

Помимо этих двух сборных, в группе G выступают национальные команды Камеруна и Бразилии, которые сыграют в параллельном матче.