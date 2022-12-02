Сербия — Швейцария, 02.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Сербии и Швейцарии проведут свой третий матч на Чемпионате Мира 2022 года. Он состоится на стадионе «974» в городе Доха, начало в 22:00 по московскому времени. В группе G одна путевка в плей-офф уже завоевана бразильской сборной, а за второе место борются сразу 3 команды, помимо Сербии и Швейцарии на нее еще претендует Камерун, но тот играет заключительный матч группы с Бразилией и им будет крайне сложно выиграть. А вот сербы и швейцарцы вероятнее всего в очной встрече именно решат, кто из них больше достоин продолжить свой путь на ЧМ-2022.

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Сербская команда в рейтинге сборных ФИФА сейчас идет на 21-й строчке. В двух последних Чемпионатах Мира сборная Сербии стабильно принимала участие в главной ее стадии. На ЧМ-2018 в России они заняли 3 место в группе и выбыла с участия в турнире.

В отборочном турнире к ЧМ-2022 Сербия приятно удивила своих болельщиков и завоевала первую строчку в своей группе. Им удалось с первой строчки сместить Португалию, которую они как раз и обыграли в последнем туре, причем в гостевом поединке (2:1) и квалифицировались на ЧМ в Катаре напрямую.

А вот на текущем Мундиале в Катаре сербы выступают неудачно и на текущий момент замыкают турнирную таблицу группы G. В их активе всего 1 набранный балл в двух встречах и (3:5) в графе забитых и пропущенных мячей. В предстоящем матче их устроит только победа, которая вероятнее всего и выведет их в плей-офф. Сербы на старте турнира уступили Бразилии (0:2), а во втором туре сыграли вничью (3:3) с Камеруном, где не удержали победный счет, выигрывая по ходу матча (3:1).

Факты и цифры

Сербская сборная отличается в 7 из 8 последних матчах

В 5 из 6 последних играх сербы забивают не менее двух голов

Сербия не проигрывает в 7 из 8 последних поединках

В рейтинге сборных ФИФА Швейцария идет на 15-й позиции. Они выходят в главную стадию ЧМ стабильно в ее трех последних розыгрышах. (2014, 2018 и 2022 году). В последнем проведенном ЧМ-2018 швейцарцы смогли выйти из своей группы, но вот на первой же стадии плей-офф ее покинули, проиграв Швеции (0:1).

Швейцария в отборочном турнире к ЧМ-2022 смогла в непростой группе занять первую строчку. Они ни разу не проиграли тогда в своей группе и смогли опередить вторую Италию на 2 балла и пропустила всего 2 мяча в свои ворота в 8 сыгранных встречах.

На текущий момент Швейцария идет на второй строчке в своем квартете и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Вероятнее всего, чтобы выполнить задачу по выходу в плей-офф им будет достаточно сыграть вничью с Сербией, ведь Камеруну в последнем туре будет архисложно обыграть нынешнюю Бразилию. В активе швейцарцев сейчас 3 балла, которые они добыли в первом туре, обыграв в упорном матче Камерун (1:0), а вот во втором туре (0:10 уже они уступили Бразилии.

Факты и цифры

Швейцария в 4 из 6 последних играх забивает гол сопернику

В 4 из 5 последних матчах швейцарцы пропускают гол

В 4 из 6 последних поединках сборная Швейцарии побеждает

Прогноз на матч Сербия — Швейцария

Всего в истории очных матчей сборных команд был сыгран 1 поединок. Тогда, в рамках ЧМ-2018 Швейцария одержала победу (2:1).

Нас ждет потрясающее противостояние двух европейских команд за выход в плей-офф ЧМ-2022. Сербия в целом показывает хорошую игру в последних матчах и в особенности в атаке, где у нее много прекрасных исполнителей, способных решить исход встречи в любую минуту, другое дело что в защите у них дела не ладятся и уже 5 пропущенных мячей в двух сыгранных встречах. Швейцария же имеет надежную оборону и прекрасного вратаря в своей обойме и сербам придется не так просто, чтобы вскрыть их оборону. Но все же сербам в этой встрече в любом случае придется раскрываться и идти вперед, т.к. их устраивает только победа, при этом швейцарцы хоть раз да этим воспользуется, поэтому жду в этом матче голов от обеих команд и думаю что Сербия будет более близка к победе и вероятнее всего вырвет ее концовке.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Сербии — 2.48

Ничья — 3.30

Победа Швейцарии — 2.90

Ф1 (0) — 1.76

Ф2 (0) — 2.06

Обе забьют-Да — 1.99

Обе забьют-Нет — 1.82

ТБ (2,5) — 2.07

ТМ (3,5) — 1.75

Вероятный исход: Ф1 (0), Обе забьют-Да, ТБ (2,5).

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