Во сколько играют Сборная Сербии – Сборная Швейцарии, ЧМ-2022, 2 декабря, время начала матча
В пятницу, 2 декабря, сыграют сборная Сербии и сборная Швейцарии в группе G Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Где смотреть матч Сербия – Швейцария
- Игра пройдет на стадионе «Stadium 974».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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