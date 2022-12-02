Сербия — Швейцария, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Ставки на спорт ЧМ-2022 прогнозы на футбол Футбол

Сборная Сербии сама себе практически умудрилась сделать харакири. Ведя в счете против команды Камеруна 3 : 1 из-за безобразных действий в защите сербы потеряли два очка, и теперь одна задача — нужно выигрывать у сборной Швейцарии, которая в матче с бразильцами долгое время выглядела достойно, но все же уступила.

Матч между сборными Сербии и Швейцарии состоится на стадионе «Рас Абу Абуд» в столице Катара Дохе, начало в 22:00 по московскому времени.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Сербия — Швейцария: ставки на победу

В этой паре все просто, кто выигрывает, тот и проходит дальше, хотя сборную Швейцарии устроит и ничья. Вряд ли в параллельком матче бразильцы уступят сборной Камеруна. Букмекеры отдают небольшое преимущество сборной Сербии, хотя команда Мурата Якина показала себя более дисциплинированной и организованной. Ставки на победу сербов варьируются в диапазоне от 2,43 до 2,55, на победу швейцарской команды от 2,90 до 3,03.

Сербия — Швейцария: ставки на форы

Рассматривая прогноз н аэтот матч, нужно держать в уме, что альпийскую сборную вполне устроит ничья. Отсюда будет исходить и рисунок игры. Сербам нужно атаковать и не пропускать контратаки. Сборная Ганы провела два мяча в ворота сербов как раз после контратак. У команды Швейцарии с ними не хуже. Предлагаем рассмотреть фору ноль на ту или иную сборную. В случае Швейцарии максимальный коэффициент 2,18.

Сербия — Швейцария: ставки на тоталы

Рассчитывать на обилие голов в этом матче не приходится. Раскрыть игру сможет только гол забитый в ворота той или иной команды. Вполне возможно случится он только во второй половине игры, поэтому предлагаем рассмотреть ставку тотал меньше 2,5, максимальный коэффициент 1,85.

Коэффициенты букмекеров на матч Сербия — Швейцария

Ставки

П1

Х

П2

Ф1 (0)

Ф2 (0)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5)

Fonbet

2,45

3,35

2,90

1,75

2,08

2,03

1,80

1ХСтавка

2,448

3,48

3,03

1,76

2,18

2,07

1,84

Winline

2,48

3,30

2,90

1,76

2,06

2,07

1,75

Лига Ставок

2,55

3,30

2,90

1,75

2,04

2,01

1,78

PARI

2,45

3,35

2,90

1,75

2,08

2,03

1,80

Olimpbet

2,48

3,38

2,93

1,78

2,07

2,04

1,80

Марафон Бет

2,41

3,44

2,98

1,76

2,18

2,05

1,82

Бетсити

2,55

3,30

2,90

1,80

2,13

2,10

1,83

Мелбет

2,43

3,30

2,90

1,73

2,10

2,01

1,80

LEON

2,45

3,34

2,92

1,75

2,11

2,03

1,81

Zenit

2,55

3,40

2,95

1,82

2,10

2,05

1,85

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные