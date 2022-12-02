Сербия — Швейцария, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Сборная Сербии сама себе практически умудрилась сделать харакири. Ведя в счете против команды Камеруна 3 : 1 из-за безобразных действий в защите сербы потеряли два очка, и теперь одна задача — нужно выигрывать у сборной Швейцарии, которая в матче с бразильцами долгое время выглядела достойно, но все же уступила.

Матч между сборными Сербии и Швейцарии состоится на стадионе «Рас Абу Абуд» в столице Катара Дохе, начало в 22:00 по московскому времени.

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Сербия — Швейцария: ставки на победу

В этой паре все просто, кто выигрывает, тот и проходит дальше, хотя сборную Швейцарии устроит и ничья. Вряд ли в параллельком матче бразильцы уступят сборной Камеруна. Букмекеры отдают небольшое преимущество сборной Сербии, хотя команда Мурата Якина показала себя более дисциплинированной и организованной. Ставки на победу сербов варьируются в диапазоне от 2,43 до 2,55, на победу швейцарской команды от 2,90 до 3,03.

Сербия — Швейцария: ставки на форы

Рассматривая прогноз н аэтот матч, нужно держать в уме, что альпийскую сборную вполне устроит ничья. Отсюда будет исходить и рисунок игры. Сербам нужно атаковать и не пропускать контратаки. Сборная Ганы провела два мяча в ворота сербов как раз после контратак. У команды Швейцарии с ними не хуже. Предлагаем рассмотреть фору ноль на ту или иную сборную. В случае Швейцарии максимальный коэффициент 2,18.

Сербия — Швейцария: ставки на тоталы

Рассчитывать на обилие голов в этом матче не приходится. Раскрыть игру сможет только гол забитый в ворота той или иной команды. Вполне возможно случится он только во второй половине игры, поэтому предлагаем рассмотреть ставку тотал меньше 2,5, максимальный коэффициент 1,85.

Коэффициенты букмекеров на матч Сербия — Швейцария