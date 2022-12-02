Сербия — Швейцария, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
Сборная Сербии сама себе практически умудрилась сделать харакири. Ведя в счете против команды Камеруна 3 : 1 из-за безобразных действий в защите сербы потеряли два очка, и теперь одна задача — нужно выигрывать у сборной Швейцарии, которая в матче с бразильцами долгое время выглядела достойно, но все же уступила.
Матч между сборными Сербии и Швейцарии состоится на стадионе «Рас Абу Абуд» в столице Катара Дохе, начало в 22:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Сербия — Швейцария: ставки на победу
В этой паре все просто, кто выигрывает, тот и проходит дальше, хотя сборную Швейцарии устроит и ничья. Вряд ли в параллельком матче бразильцы уступят сборной Камеруна. Букмекеры отдают небольшое преимущество сборной Сербии, хотя команда Мурата Якина показала себя более дисциплинированной и организованной. Ставки на победу сербов варьируются в диапазоне от 2,43 до 2,55, на победу швейцарской команды от 2,90 до 3,03.
Сербия — Швейцария: ставки на форы
Рассматривая прогноз н аэтот матч, нужно держать в уме, что альпийскую сборную вполне устроит ничья. Отсюда будет исходить и рисунок игры. Сербам нужно атаковать и не пропускать контратаки. Сборная Ганы провела два мяча в ворота сербов как раз после контратак. У команды Швейцарии с ними не хуже. Предлагаем рассмотреть фору ноль на ту или иную сборную. В случае Швейцарии максимальный коэффициент 2,18.
Сербия — Швейцария: ставки на тоталы
Рассчитывать на обилие голов в этом матче не приходится. Раскрыть игру сможет только гол забитый в ворота той или иной команды. Вполне возможно случится он только во второй половине игры, поэтому предлагаем рассмотреть ставку тотал меньше 2,5, максимальный коэффициент 1,85.
Коэффициенты букмекеров на матч Сербия — Швейцария
|
Ставки
|
П1
|
Х
|
П2
|
Ф1 (0)
|
Ф2 (0)
|
ТБ (2,5)
|
ТМ (2,5)
|
2,45
|
3,35
|
2,90
|
1,75
|
2,08
|
2,03
|
1,80
|
2,448
|
3,48
|
3,03
|
1,76
|
2,18
|
2,07
|
1,84
|
2,48
|
3,30
|
2,90
|
1,76
|
2,06
|
2,07
|
1,75
|
2,55
|
3,30
|
2,90
|
1,75
|
2,04
|
2,01
|
1,78
|
2,45
|
3,35
|
2,90
|
1,75
|
2,08
|
2,03
|
1,80
|
Olimpbet
|
2,48
|
3,38
|
2,93
|
1,78
|
2,07
|
2,04
|
1,80
|
Марафон Бет
|
2,41
|
3,44
|
2,98
|
1,76
|
2,18
|
2,05
|
1,82
|
2,55
|
3,30
|
2,90
|
1,80
|
2,13
|
2,10
|
1,83
|
2,43
|
3,30
|
2,90
|
1,73
|
2,10
|
2,01
|
1,80
|
2,45
|
3,34
|
2,92
|
1,75
|
2,11
|
2,03
|
1,81
|
2,55
|
3,40
|
2,95
|
1,82
|
2,10
|
2,05
|
1,85
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