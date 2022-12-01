Влахович опроверг слухи о романе с женой партнера по сборной Райковича: «Ложь. Людям нечем заняться. Готов защищать свое имя в суде»

опроверг информацию о романе с женой .

Ранее английский журналист Ричард Уилсон заявил, что у Влаховича начался роман с женой партнера по сборной Сербии во время сборов команды. Утверждалось, что за это Душан был переведет в запас сборной.

«Мне жаль, что приходится так начинать пресс-конференцию на чемпионате мира, но я вынужден говорить об этом, потому что мое имя на слуху.

То, о чем мы все читаем и слышим...Нет необходимости комментировать что-то настолько абсурдное.

Видимо, этим людям скучно и им нечем заняться, потому что они расстроены или рассержены, но деятельность против национальных интересов команды в данный момент, очевидно, является их основной работой.

Я готов защищать свое имя в суде, если потребуется. То, что говорят, – ложь, а атмосфера в команде очень хорошая.

Наша цель сейчас – матч со Швейцарией, и очень печально, что говорят о чем-то другом», – заявил нападающий .

На ЧМ-2022 Влахович сыграл 24 минуты в матче с Бразилией (0:2). Завтра Сербия встретится со сборной в матче 3-го тура группового этапа.

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