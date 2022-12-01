Где смотреть Сборная Сербии – Сборная Швейцарии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 2 декабря

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В пятницу, 2 декабря, сыграют сборная Сербии и сборная Швейцарии в группе G Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Во сколько играют Сербия – Швейцария

  • Игра пройдет на стадионе «Stadium 974».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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