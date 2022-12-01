Шченсны о Месси: «Приятно отбить пенальти от того, кого я считаю лучшим игроком всех времен»

Теги ПСЖ Ювентус Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу Войчех Шченсны ЧМ-2022 Футбол

Войчех Шченсны высказался о том, что отбил пенальти после удара Лионеля Месси.

На 35-й минуте главный судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание голкипера сборной Польши форварду аргентинской команды в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

С точки Месси пробил в правый от себя угол ворот, Шченсны сумел парировать.

«Приятно отбить пенальти от того, кого я считаю лучшим игроком всех времен. Отбить пенальти на чемпионате мира – возможно, лучшее ощущение для вратаря. Я чувствую себя очень хорошо», – сказал вратарь сборной Польши и «Ювентуса».

Польша весь ЧМ играла плохо и дико осторожно, а против Аргентины – вообще трусливо. Ее спас только рекордсмен Шченсны

Промах Месси с пенальти не сломал Аргентину – победа 2:0. А Шченсны вообще фолил?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные