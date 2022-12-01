Шченсны о Месси: «Приятно отбить пенальти от того, кого я считаю лучшим игроком всех времен»
Войчех Шченсны высказался о том, что отбил пенальти после удара Лионеля Месси.
На 35-й минуте главный судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание голкипера сборной Польши форварду аргентинской команды в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.
С точки Месси пробил в правый от себя угол ворот, Шченсны сумел парировать.
«Приятно отбить пенальти от того, кого я считаю лучшим игроком всех времен. Отбить пенальти на чемпионате мира – возможно, лучшее ощущение для вратаря. Я чувствую себя очень хорошо», – сказал вратарь сборной Польши и «Ювентуса».
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