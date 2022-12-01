Линекер о Месси: «Какое же удовольствие наблюдать за ним вживую. Он на другом уровне»
Гарри Линекер восхитился игрой Лионеля Месси.
«Какое же удовольствие наблюдать за Месси вживую. Даже если ускорение уже не то, что было, он просто на другом уровне.
Футболист, приносящий радость», – написал экс-футболист сборной Англии в твиттере.
В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина обыграла Польшу (2:0) и вышла в плей-офф с первого места. Месси не реализовал пенальти.
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