Линекер о Месси: «Какое же удовольствие наблюдать за ним вживую. Он на другом уровне»

Гарри Линекер восхитился игрой .

«Какое же удовольствие наблюдать за Месси вживую. Даже если ускорение уже не то, что было, он просто на другом уровне.

Футболист, приносящий радость», – написал экс-футболист сборной Англии в твиттере.

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина обыграла (2:0) и вышла в плей-офф с первого места. Месси не реализовал пенальти.

Промах Месси с пенальти не сломал Аргентину – победа 2:0. А Шченсны вообще фолил?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ