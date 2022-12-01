Шченсны после 0:2 от Аргентины: «Польша играла безобразно все 95 минут. Матч шел около 5 часов, на мой взгляд»

рад выходу в плей-офф ЧМ-2022, но разочарован игрой Польши.

проиграла команде (0:2) в матче 3-го тура группового этапа.

«Это было отвратительно, ужасно и прекрасно. Матч шел очень долго. Около пяти часов, на мой взгляд.

Но мы прошли дальше. Мне все равно, как мы это сделали. Но мы играли безобразно все 95 минут матча.

Выход сборной Польши в плей-офф впервые с 1986 года имеет огромное значение. Это видно по раздевалке команды. Все устали. У нас даже нет сил праздновать. Сбылась мечта выйти в следующий раунд турнира», – сказал вратарь «Ювентуса», отразивший удар с пенальти от Лионеля Месси.

Польша сыграет против сборной Франции в 1/8 финала .

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