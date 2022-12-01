Месси о 2:0 с Польшей: «Зол из-за незабитого пенальти, но Аргентина заиграла лишь сильнее»

Форвард Лионель Месси подвел итоги матча Аргентины с Польшей (2:0) на ЧМ-2022.

«Я зол из-за того, что не забил пенальти, но команда после моей ошибки заиграла лишь сильнее. Мы знали, что игра изменится, как только счет будет открыт.

Матч против Австралии будет тяжелым. Любая команда может обыграть кого угодно, шансы равные. Нужно подготовиться к игре как можно лучше – как мы всегда и делаем.

Нужно сохранять спокойствие и идти от матча к матчу. Сейчас начинается новый чемпионат мира. Надеюсь, мы продолжим делать то, что сделали сегодня», – сказал Месси.

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