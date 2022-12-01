Месси о том, что побил рекорд Марадоны по матчам на ЧМ: «Он был бы суперсчастлив за меня»

высказался о том, что побил рекорд Диего Марадоны по матчам за сборную.

Матч против (2:0) стал для форварда 22-м на чемпионатах мира. Нападающий, представляющий , обошел по числу матчей на чемпионатах мира и установил рекорд для аргентинцев.

«Я только недавно узнал об этом, я не знал. Приятно поставить такой рекорд.

Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью. Он всегда был счастлив, когда у меня дела шли хорошо», – сказал Месси.

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