Фердинанд о пенальти на Месси: «Позорное, возмутительное решение. ВАР вводили не для этого»

раскритиковал решение назначить пенальти в матче – .

На 35-й минуте игры главный судья после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание Войчеха Шченсного Лионелю Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

«Позорное решение. ВАР вводили не для этого. Начнем с того, что вратарь чиркнул ему по ресницам. И то, что судья пошел смотреть повтор... Я думаю, что это возмутительно. Он едва коснулся Месси», – заявил экс-защитник сборной Англии в эфире BBC.

Шченсны попал рукой в лицо Месси – судья назначил пенальти после ВАР. Поляк отбил удар Лео с точки

Месси смазал пенальти: Шченсны красиво потащил из угла. Но это не сломало Аргентину

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ