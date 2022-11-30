Фердинанд о пенальти на Месси: «Позорное, возмутительное решение. ВАР вводили не для этого»

Теги Рио Фердинанд Лионель Месси Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу судьи Войчех Шченсны ЧМ-2022 Данни Маккели видеоповторы Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал решение назначить пенальти в матче ПольшаАргентина.

На 35-й минуте игры ЧМ-2022 главный судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание Войчеха Шченсного Лионелю Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

«Позорное решение. ВАР вводили не для этого. Начнем с того, что вратарь чиркнул ему по ресницам. И то, что судья пошел смотреть повтор... Я думаю, что это возмутительно. Он едва коснулся Месси», – заявил экс-защитник сборной Англии в эфире BBC.

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