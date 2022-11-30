Мюллер о Германии: «Нет ощущения, что плохие результаты вызваны нервозностью, нам просто нужно несколько мгновений волшебства. Многие матчи проходят на острие ножа»

высказался о давлении перед последним матчем группового этапа .

«Игра с Испанией уже была ситуацией высокого давления. В конце концов, мы все знаем, что мы должны делать, и должны показать это на поле.

У меня нет ощущения, что плохие результаты или выступления вызваны нервозностью. Мы все знаем ситуации с давлением и можем справиться с ними. Нам просто нужно несколько мгновений волшебства. Многие матчи проходят на острие ножа», – сказал полузащитник сборной .

В 3-м туре группового этапа чемпионата мира Германия встретится с . Матч состоится декабря.