Мюллер о Германии: «Нет ощущения, что плохие результаты вызваны нервозностью, нам просто нужно несколько мгновений волшебства. Многие матчи проходят на острие ножа»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Коста-Рики по футболу Томас Мюллер ЧМ-2022 Футбол

Томас Мюллер высказался о давлении перед последним матчем группового этапа ЧМ-2022.

«Игра с Испанией уже была ситуацией высокого давления. В конце концов, мы все знаем, что мы должны делать, и должны показать это на поле.

У меня нет ощущения, что плохие результаты или выступления вызваны нервозностью. Мы все знаем ситуации с давлением и можем справиться с ними. Нам просто нужно несколько мгновений волшебства. Многие матчи проходят на острие ножа», – сказал полузащитник сборной Германии.

В 3-м туре группового этапа чемпионата мира Германия встретится с Коста-Рикой. Матч состоится декабря. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные