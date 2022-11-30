Мюллер о Германии: «Нет ощущения, что плохие результаты вызваны нервозностью, нам просто нужно несколько мгновений волшебства. Многие матчи проходят на острие ножа»
Томас Мюллер высказался о давлении перед последним матчем группового этапа ЧМ-2022.
«Игра с Испанией уже была ситуацией высокого давления. В конце концов, мы все знаем, что мы должны делать, и должны показать это на поле.
У меня нет ощущения, что плохие результаты или выступления вызваны нервозностью. Мы все знаем ситуации с давлением и можем справиться с ними. Нам просто нужно несколько мгновений волшебства. Многие матчи проходят на острие ножа», – сказал полузащитник сборной Германии.
В 3-м туре группового этапа чемпионата мира Германия встретится с Коста-Рикой. Матч состоится декабря.
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