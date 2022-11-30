Фюллькруг интересен «Баварии». «Вердер» готов отпустить игрока за 10 млн евро

Теги Бавария Вердер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу возможные трансферы ЧМ-2022 Никлас Фюллькруг деньги Футбол

Никлас Фюллькруг попал в сферу интересов «Баварии».

Руководство мюнхенцев впечатлено выступлениям Фюллькруга как за «Вердер», где он является лучшим бомбардиром в текущем сезоне, так и в составе сборной Германии на ЧМ-2022. По информации Sportbuzzer, «Бавария» рассмотрит вариант с подписанием 29-летнего нападающего.

Несмотря на то, что Фюллькруг недавно продлил соглашение с «Вердером» до 2025 года, бременский клуб находится в тяжелом финансовом положении и нуждается в деньгах, поэтому готов отпустить игрока за 10 миллионов евро.

На ЧМ-2022 Фюллькруг забил гол на 83-й минуте в матче против сборной Испании (1:1), благодаря чему Германия спаслась от досрочного вылета с турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные