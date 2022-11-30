Фюллькруг интересен «Баварии». «Вердер» готов отпустить игрока за 10 млн евро

попал в сферу интересов «Баварии».

Руководство мюнхенцев впечатлено выступлениям Фюллькруга как за «Вердер», где он является лучшим бомбардиром в текущем сезоне, так и в составе сборной на . По информации Sportbuzzer, рассмотрит вариант с подписанием 29-летнего нападающего.

Несмотря на то, что Фюллькруг недавно продлил соглашение с до 2025 года, бременский клуб находится в тяжелом финансовом положении и нуждается в деньгах, поэтому готов отпустить игрока за 10 миллионов евро.

На ЧМ-2022 Фюллькруг забил гол на 83-й минуте в матче против сборной Испании (1:1), благодаря чему Германия спаслась от досрочного вылета с турнира.