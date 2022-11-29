Мюллер о матче с Коста-Рикой: «Победа 8:0 возможна, но на ЧМ – немного нереалистична. Германия – фаворит на бумаге, но мы уважаем соперника»

высказался о предстоящем матче сборной Германии против Коста-Рики.

Команды встретятся в 3-м туре группового этапа . После 2 матчей в группе E лидирует сборная Испании с 4 очками, у Японии и Коста-Рики – по 3 балла, Германия набрала 1 очко.

– Победа с разницей более чем в семь мячей гарантировала бы вам выход в плей-офф.

– Конечно, мы будем внимательно следить за другой игрой в группе. Мы можем соответствующим образом адаптировать стратегию.

Мы готовимся сыграть в этом матче на своем уровне и победить. Победа со счетом 8:0 возможна, но на чемпионате мира – немного нереалистична. Я думаю, что на бумаге мы являемся фаворитами в игре против Коста-Рики.

Мы должны победить, но мы испытываем к ним сильное уважение. То, что мы увидели в матче [Коста-Рики] с Японией, не имело ничего общего с их поражением от Испании со счетом 0:7.

Мы скромны, но у нас все еще есть шанс выйти в плей-офф, а затем показать, на что мы способны, – сказал полузащитник сборной .

Матч Коста-Рика – Германия состоится 1 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.