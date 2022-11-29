Плохое отношение к сборной Германии и ЧМ-2022 беспокоит Горетцку и еще ряд игроков, они жалуются на злорадство немцев после 1:2 от Японии
Игроки сборной Германии недовольны тем, как к команде относятся в стране.
По данным Sport1.de, плохое отношение немцев к сборной беспокоит полузащитника Леона Горетцку и еще ряд игроков. Они знают, что в Германии крайне негативно относятся и к чемпионату мира, и к национальной команде.
Игроки жалуются на нехватку поддержки и злорадство немцев, с которым команде пришлось столкнуться после поражения от Японии (1:2) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
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