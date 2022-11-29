Плохое отношение к сборной Германии и ЧМ-2022 беспокоит Горетцку и еще ряд игроков, они жалуются на злорадство немцев после 1:2 от Японии

Игроки сборной Германии недовольны тем, как к команде относятся в стране.

По данным Sport1.de, плохое отношение немцев к сборной беспокоит полузащитника и еще ряд игроков. Они знают, что в Германии крайне негативно относятся и к чемпионату мира, и к национальной команде.

Игроки жалуются на нехватку поддержки и злорадство немцев, с которым команде пришлось столкнуться после поражения от (1:2) в 1-м туре группового этапа .

Гюндоган и Рюдигер были против акции Германии с закрытыми ртами. Разные взгляды привели к трениям, но сейчас проблемы решены