«Соболев не понимает, что говорит. Не представляю, чтобы себя вел так Нетто, Черенков или Гаврилов». Орлов о словах Александра про драку в матче с «Зенитом»
Геннадий Орлов раскритиковал поведение Александра Соболева.
После финального свистка в матче Кубка между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.
После игры форвард красно-белых сказал: «Я никого первым не бил. Если наших бьют, в стороне не остаюсь. Извиняюсь перед всеми».
– Что за фраза Соболева: «Если наших бьют, я в стороне не остаюсь»? Что это значит?! Все же должно быть в рамках правил! Правильно Влад Радимов заметил – что же Соболев бьет со спины-то? Все, кто участвовал в потасовке, заслуживают красной карточки.
– Считаете, что Соболев приукрасил эту фразу?
– Он не понимает, что говорит. Он просто не отдает себе отчет в том, что говорит. Соболев играет за «Спартак». Я не представляю, чтобы себя вел так Нетто, Черенков или Гаврилов. Нельзя себя так вести. Видео с потасовкой сейчас – хит. Но это же хулиганство, антиреклама российского футбола, – сказал журналист.
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