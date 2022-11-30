«Соболев не понимает, что говорит. Не представляю, чтобы себя вел так Нетто, Черенков или Гаврилов». Орлов о словах Александра про драку в матче с «Зенитом»

раскритиковал поведение Александра Соболева.

После финального свистка в матче Кубка между игроками и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – , Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

После игры форвард красно-белых сказал: «Я никого первым не бил. Если наших бьют, в стороне не остаюсь. Извиняюсь перед всеми».

– Что за фраза Соболева: «Если наших бьют, я в стороне не остаюсь»? Что это значит?! Все же должно быть в рамках правил! Правильно Влад Радимов заметил – что же Соболев бьет со спины-то? Все, кто участвовал в потасовке, заслуживают красной карточки.

– Считаете, что Соболев приукрасил эту фразу?

– Он не понимает, что говорит. Он просто не отдает себе отчет в том, что говорит. Соболев играет за . Я не представляю, чтобы себя вел так Нетто, Черенков или Гаврилов. Нельзя себя так вести. Видео с потасовкой сейчас – хит. Но это же хулиганство, антиреклама российского футбола, – сказал журналист.