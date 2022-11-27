Соболев о драке с «Зенитом»: «Я никого первым не бил. Если наших бьют, в стороне не остаюсь. Извиняюсь перед всеми»

Форвард высказался об участии в драке с футболистами «Зенита».

– Я вам расскажу, если вы напишете в заголовке, что я это осуждаю и извиняюсь перед всеми. Это неправильно и не должно проявляться ни в каком виде. Так быть не должно.

Была драка, да. Кто начал ее? Все видели, что начал ее «Зенит», когда Родригао пнул ногой Шамара.

– Ты себя проявил очень ярко. Если бы я был экспертом в ММА, я бы оценил борцовскую работу в стойке и работу в партере.

– Мы первые эту драку не начинали, но за себя лично скажу: когда обижают моих товарищей и друзей, то, будь это на футбольном поле или на улице, в кафе или ресторане, я бы повел себя так же, как и сегодня.

– Тебя удивило, что Родригао стал ногой лезть с прыжка?

– Там не только Родригао, но и Барриос. Я никого первым не бил, я ждал того момента, когда кто-то из их команды ударит наших. А если наших бьют, я в стороне не остаюсь, – сказал Соболев, наносивший Барриосу удары кулаками.

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, началось со стычки Промес-Барриос