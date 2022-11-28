Соболев о драке «Спартака» и «Зенита»: «Жалею, что мне дали красную. Я неконфликтный человек, но не останусь в стороне, когда товарищей обижают»

высказался о драке на матче между и .

Форвард красно-белых стал одним из шести футболистов, удаленных по итогам драки, случившейся после завершения основного времени матча 6-го тура Фонбет Кубка России.

– Не жалеете о происшедшем? Сейчас дадут дисквалификацию.

– Понимаю, что дадут. Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же.

– Что было в раздевалке?

– Эмоции утихли. Посмеялись. Но обидно, что у нас три красных карточки. Наверное, можно было удалить больше у обеих команд, но тогда надо было заканчивать матч.

– Когда вообще в последний раз дрались?

– Наверное, в детстве. Давно не дрался. Я неконфликтный человек, но когда обижают товарищей, в стороне не останусь.

– Помните матч «Сатурн» – ЦСКА, который сравнивают с тем, что было сейчас?

– Помню матч «Локомотив» – «Урал», когда дрался Ари. Такое в футболе бывает.

Я этому не рад, это плохо, очень плохо. Но такое произошло. И я попал, и мне попали. Не знаю, кто. Обычная драка. Где-то в толпе упал, лежал… – сказал Соболев.

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