Радимов о Соболеве в драке с «Зенитом»: «Зачем бьешь со спины? Окей, ты подлый, но после матча рассказываешь, что будешь драться за своих. Это самое стыдное»

Владислав Радимов ответил на слова Александра Соболева после матча «Зенита» и «Спартака».

– Я был на стадионе и хочу заметить, что детишки из футбольной школы смеялись над тем, как играл Соболев. Потерять все что можно, техника на столь низком уровне, что ни в какие ворота не лезет... Это если про спортивный аспект говорить.

Честно говоря, я вообще не понимаю, что этот футболист делает в «Спартаке». Бывает, он забивает, но забивать – это одно. А техника на низшем уровне.

На футбольном поле от него всегда исходят какие-то провокации – он хочет быть заметен именно этим. Ладно, ты можешь так себя вести, если ты умеешь играть в футбол, но Соболев играть в футбол не умеет.

– Но он был активным участником послематчевой драки, получил красную и после матча сказал, что всегда будет биться за своих товарищей…

– Если мы сейчас вспомним драку в матче «Сатурна» с ЦСКА – так же «стенка на стенку», но там люди били друг друга в лицо. Это мужики бьются. Соболев же выскочил со скамейки и начал бить всех со спины.

Окей, ты подлый, ты так сделал. Но когда ты еще после матча выходишь и рассказываешь в интервью, что будешь драться за своих товарищей… Так ты выходи драться! Зачем бьешь со спины? Этого я не понимаю.

Как не понимаю и того, что он что-то полез доказывать тренеру «Зенита» Игорю Симутенкову. Симутенков был лучшим футболистом страны в 1994-м году, Соболеву такого не добиться никогда в жизни. Да и вообще, человеку, который старше тебя в два раза, вот так что-то рассказывать…

Повторюсь, самое плохое и стыдное для Соболева в человеческом плане в этой истории – это выйти к журналистам и говорить о том, как защищаешь товарищей, если сам бьешь со спины, – сказал бывший капитан «Зенита».

Соболев о драке с «Зенитом»: «Я никого первым не бил. Если наших бьют, в стороне не остаюсь. Извиняюсь перед всеми»