Соболев о серии пенальти: «Знали, что «Зенит» третий. Их вратарь так радовался. Может, не знал, что Самара выиграла?»

поделился мыслями после игры «Спартака» и .

В воскресенье «Зенит» обыграл «Спартак» в серии послематчевых пенальти (4:2). Сине-бело-голубые продолжат выступление в нижней сетке плей-офф Фонбет Кубка России.

– Что скажете о концовке сезона – вы обыграли «Зенит» дома на Кубок, сыграли здесь вничью. Похоже, «Зенит» по зубам.

– Когда мы били пенальти, их вратарь [Иван Куарезма] так радовался. Может быть, он просто не знал, что Самара выиграла? Видимо, ему было важно обыграть «Спартак».

Но мы знали, что уже первые, а «Зенит» третий, и если так в шутку говорить, главную битву мы выиграли.

– Но если серьезно – отрыв от «Зенита» 6 очков, и победы в чемпионате до Нового года у Питера не получилось. Значит, можно играть.

– Посмотрим, как пройдем сборы, как начнем после паузы. Не хочу говорить громких слов, но у нас отличный коллектив, и мы увидели команду на поле, и мы вправе побороться за чемпионство, – сказал нападающий .