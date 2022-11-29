Невеш о выбежавшем фанате: «Мы все на его стороне, поддерживаем посыл про Иран. Надеемся, с парнем ничего не случится»

прокомментировал победу над сборной на (2:0).

Также хавбек Португалии высказался о том, что на поле выбежал болельщик, размахивающий радужным флагом. На его футболке сзади было написан Respect For Iranian Woman.

«Конечно, мы все на его стороне, поддерживаем посыл про Иран на его футболке. Надеемся, что с этим парнем ничего не случится. Мы понимаем его послание, и я думаю, что весь мир тоже его понял.

Мы знаем, что происходит вокруг этого чемпионата мира. Подобных вещей стоило ожидать, это нормально.

Гол, записанный на ? Я еще не видел момент. Но важнее не то, кто забил, а то, что мы победили.

[Выйти в плей-офф] – удивительное чувство. Нашей главной целью было именно это. Но нам предстоит еще одна игра, и мы хотим финишировать первыми в группе. Мы не думаем о том [с кем мы сыграем в 1/8 финала]. Мы считаем, что предстоящая игра очень важна, поэтому сосредоточимся на ней», – сказал полузащитник .

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