Фанатам Уэльса разрешили носить радужные шляпы на ЧМ. Болельщиков заставляли снять их перед матчем с США
Фанатам Уэльса разрешат носить радужные шляпы.
Эти шляпы были созданы фанатской организацией The Red Wall в сотрудничестве с футбольной ассоциацией в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Перед матчем группового турнира ЧМ-2022 с США (1:1) валлийским болельщикам велели снять радужные шляпы перед проходом на стадион.
«В ответ на обращение Футбольной ассоциации Уэльса ФИФА подтвердила, что болельщикам со шляпами The Red Wall и радужными флагами разрешили вход на стадион на матч с Ираном.
Все арены чемпионата мира по футболу проинструктированы следовать согласованным правилам и положениям», – сообщается в твиттере Футбольной ассоциации Уэльса.
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