Фанатам Уэльса разрешили носить радужные шляпы на ЧМ. Болельщиков заставляли снять их перед матчем с США

Фанатам Уэльса разрешат носить радужные шляпы.

Эти шляпы были созданы фанатской организацией The Red Wall в сотрудничестве с футбольной ассоциацией в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Перед матчем группового турнира с (1:1) валлийским болельщикам велели снять радужные шляпы перед проходом на стадион.

«В ответ на обращение Футбольной ассоциации Уэльса подтвердила, что болельщикам со шляпами The Red Wall и радужными флагами разрешили вход на стадион на матч с Ираном.

Все арены чемпионата мира по футболу проинструктированы следовать согласованным правилам и положениям», – сообщается в твиттере Футбольной ассоциации Уэльса.

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