Тренер сборной Польши о Месси и Левандовском: «Это не теннис. Им не победить в одиночку»

Чеслав Михневич высказался о противостоянии Роберта Левандовского и .

Сегодня сборная Польши сыграет с Аргентиной в заключительном туре группового этапа .

«Это не теннис. Они играют не один на один, они не выполняют подачу. Роберту, как и Лео, нужны партнеры по команде. На таких великих нападающих можно полагаться, но они не смогут победить в одиночку.

Весь мир уже много лет думает о том, как остановить Месси. Не думаю, что мы найдем ответ. Случались матчи, в которых он забивал много голов. Месси говорит, что это его последний чемпионат мира, так что, думаю, он настроен очень амбициозно.

Многие называют Аргентину фаворитом чемпионата. Несмотря на их проблемы в первой игре, люди все равно считают, что они могут добиться успеха. Играя против Аргентины, ты должен быть готов к пропущенному голу. Когда такое случится, нельзя паниковать», – сказал тренер сборной .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и Польшей. Начало – в 22:00 по московскому времени.