Де Пауль пробежал больше всех в сборной Аргентины на ЧМ-2022 – 21 км. У Месси – 16,2
Родриго Де Пауль пробежал больше всех в сборной Аргентины на ЧМ-2022.
На групповом этапе турнира в Катаре Аргентина сыграла с Саудовской Аравией (1:2) и Мексикой (2:0).
Полузащитник «Атлетико» за два матча пробежал 21 км. На втором месте расположился защитник «Бенфики» Николас Отаменди – чуть больше 18 км. Лионель Месси пробежал 16,2 км.
В заключительном туре группового этапа Аргентина встретится с Польшей. Матч состоится 30 ноября.
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