Роберт Левандовски: «Аргентина – фаворит ЧМ-2022, Месси в прекрасной форме. В Барселоне на каждом шагу понятно, что он легенда»

включил сборную Аргентины в число фаворитов .

«Известно, что – фаворит не только нашей группы, но и всего турнира.

находится в прекрасной форме. В Барселоне на каждом шагу понятно, что он легенда. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть», – сказал нападающий сборной и «Барселоны».

Сборные Польши и Аргентины входят на чемпионате мира в группу C, в которой также выступят команды Саудовской Аравии и Мексики.