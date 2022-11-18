Роберт Левандовски: «Аргентина – фаворит ЧМ-2022, Месси в прекрасной форме. В Барселоне на каждом шагу понятно, что он легенда»
Роберт Левандовски включил сборную Аргентины в число фаворитов ЧМ-2022.
«Известно, что Аргентина – фаворит не только нашей группы, но и всего турнира.
Лионель Месси находится в прекрасной форме. В Барселоне на каждом шагу понятно, что он легенда. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть», – сказал нападающий сборной Польши и «Барселоны».
Сборные Польши и Аргентины входят на чемпионате мира в группу C, в которой также выступят команды Саудовской Аравии и Мексики.
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