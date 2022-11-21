Педри хотел бы матч Испания – Аргентина в финале ЧМ: «Хочу сыграть против Месси. Это лучший игрок из всех, что я видел»

Педри рассказал об уроках, которые извлек из игры рядом с .

Полузащитник отыграл один сезон в составе «Барселоны» вместе с Месси.

«Месси давал нам советы о том, как сохранять спокойствие во время матчей. Он постоянно говорил нам, что на поле нужно чувствовать свободу.

Лео Месси – лучший игрок из всех, что я видел. Возможность играть рядом с ним была честью. Он всегда отлично относился ко мне – с того самого момента, как мы только встретились», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью EFE.

Также игрок сборной заявил, что хотел бы сыграть с Аргентиной в финале .

«Хочу сыграть с Аргентиной Месси. Я бы хотел, чтобы Испания и Аргентина сыграли в финале чемпионата мира. Я хочу сыграть против Лео – я никогда этого не делал. Это было бы отлично», – сказал .