Педри хотел бы матч Испания – Аргентина в финале ЧМ: «Хочу сыграть против Месси. Это лучший игрок из всех, что я видел»
Педри рассказал об уроках, которые извлек из игры рядом с Лионелем Месси.
Полузащитник отыграл один сезон в составе «Барселоны» вместе с Месси.
«Месси давал нам советы о том, как сохранять спокойствие во время матчей. Он постоянно говорил нам, что на поле нужно чувствовать свободу.
Лео Месси – лучший игрок из всех, что я видел. Возможность играть рядом с ним была честью. Он всегда отлично относился ко мне – с того самого момента, как мы только встретились», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью EFE.
Также игрок сборной Испании заявил, что хотел бы сыграть с Аргентиной в финале ЧМ-2022.
«Хочу сыграть с Аргентиной Месси. Я бы хотел, чтобы Испания и Аргентина сыграли в финале чемпионата мира. Я хочу сыграть против Лео – я никогда этого не делал. Это было бы отлично», – сказал Педри.
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