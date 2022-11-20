Венгер о ЧМ-2022: «Последний шанс для Месси, Роналду, Неймара. Они будут думать: «Теперь или никогда»

высказался о том, что может стать последним для многих звезд.

«Считаю, этот чемпионат мира – последний шанс для отличных игроков, которые демонстрировали нам свой талант на протяжении последних 10-15 лет. Они приедут на турнир, думая: «Теперь или никогда».

Здорово это видеть, потому что Месси, Роналду, и Бензема (слова Венгера были опубликованы до того, как стало известно, что форвард сборной Франции пропустит ЧМ-2022 из-за травмы – Sports.ru) – в числе лучших игроков мира. Левандовски – тоже. Все они будут думать: «Это мой шанс».

Нашему виду спорта повезло, потому что он завязан на технике. Несмотря на возрастающую интенсивность, в конце матча ты смотришь, кто сделал разницу, кто принес победу, и это игроки с хорошим видением поля, обладающие техникой, которая позволяет им реализовать это видение.

Если науку плохо использовать, то она может нанести ущерб. Игроки будут слишком зависеть от данных и перестанут играть свободно. Поэтому науку нужно использовать правильно, она должна поощрять принятие дерзких решений. Если этого не будет, то она навредит качеству игры», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».