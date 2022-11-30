Зарема об обращении «Зенита» в ЭСК после матча со «Спартаком»: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить им трофеи и звезды»

отреагировала на решение «Зенита» обратиться в ЭСК РФС после матча со «Спартаком».

После финального свистка в матче Кубка между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.

«Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова.

Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, то провокации начались от бессилия.

В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий», – сказала супруга бывшего владельца Леонида Федуна.