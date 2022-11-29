Депутат Свищев о наказании «Зенита» и «Спартака» за драку: «Штраф, курсы управления гневом или исправительные работы. Это грубое нарушение общественного порядка»

Депутат Дмитрий Свищев призвал наказать игроков «Зенита» и за драку.

«Накал игры и желание команд победить привело к потасовке, но важно и то, что до этого момента в матче случались очаги возгорания. И тогда судье Москалеву нужно было жестко их тушить.

А в итоге футболисты почувствовали вседозволенность и развязали массовую драку, судья должен управлять игрой, поддерживать баланс эмоций, но Москалев с этим не справился. Конечно, такое поведение неприемлемо, не только для футболистов, но и людей в целом.

Очень напоминает драку 2002 года (2004-го – прим. Sports.ru) в Раменском, где подрались футболисты ЦСКА и «Сатурна», но теперь у нас есть более современное оборудование, которое позволяет найти зачинщиков и строго их наказать.

Наказанием, кроме дисквалификации, могут быть денежный штраф и поход на курсы управления гневом. Это же, по сути, грубое нарушение общественного порядка. Можно в связи с этим подобрать соответствующее наказание.

Можно и какие-либо исправительные работы здесь использовать. Любое проявление агрессии должно наказываться, не важно – футболист ты или нет», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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