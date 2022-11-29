Круговой назвал Барриоса лучшим бойцом в «Зените»: «В UFC он бы не затерялся»
Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ситуацию с дракой в матче со «Спартаком».
После финального свистка в матче Кубка между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.
– Есть игрок, против которого ты хочешь играть больше всего?
– Нет такого.
– С каким настроением уходишь в отпуск?
– В Кубке России хотели оказаться выше. Жаль, что не смогли дома обыграть в основное время «Спартак». Мало игрового времени, и я буду дальше доказывать тренерскому штабу.
– Кто начал драку?
– «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.
– Многие предъявляют судье, что он упустил нить…
– Были моменты, когда фолили спартаковские и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.
– Где ты был в драке?
– Я был в положении спокойствия, не люблю такие моменты.
– Кто лучший боец ММА в «Зените»?
– Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся, – сказал Круговой.
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