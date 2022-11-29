Круговой назвал Барриоса лучшим бойцом в «Зените»: «В UFC он бы не затерялся»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Москалев Вильмар Барриос Данил Круговой Футбол

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ситуацию с дракой в матче со «Спартаком».

После финального свистка в матче Кубка между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

– Есть игрок, против которого ты хочешь играть больше всего?

– Нет такого.

– С каким настроением уходишь в отпуск?

– В Кубке России хотели оказаться выше. Жаль, что не смогли дома обыграть в основное время «Спартак». Мало игрового времени, и я буду дальше доказывать тренерскому штабу.

– Кто начал драку?

– «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.

– Многие предъявляют судье, что он упустил нить…

– Были моменты, когда фолили спартаковские и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.

– Где ты был в драке?

– Я был в положении спокойствия, не люблю такие моменты.

– Кто лучший боец ММА в «Зените»?

– Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся, – сказал Круговой.

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