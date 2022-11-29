Быстров о драке «Зенита» и «Спартака»: «От психических расстройств никто не застрахован. Игра не должна доходить до беспредела»

высказался о драке игроков «Зенита» и «Спартака».

«Питерские разборки – это, конечно, все как мы любим – эмоционально, интересно, на адреналине. Но, блин, игра не должна доходить до беспредела!

Москалев-то молодец, отсудил матч превосходно: давал бороться, причем в единоборствах футболисты не переходили черту.

Но, к сожалению, от психических расстройств никто не застрахован – у некоторых игроков нервы, увы, не выдержали, и мы увидели то, что увидели», – написал бывший полузащитник «Зенита» и .

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