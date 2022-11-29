У Кейна 3 голевых паса в 3 матчах ЧМ-2022. Форвард Англии – лучший ассистент турнира
Харри Кейн отдал 3 голевых паса на групповом этапе чемпионата мира.
Нападающий сборной Англии ассистировал Филипу Фодену на 52-й минуте матча против Уэльса в 3-м туре (3:0, второй тайм). Это третья результативная передача форварда на турнире – ранее он сделал 2 ассиста в игре с Ираном (6:2).
Таким образом, Кейн лидирует в списке лучших ассистентов турнира. На счету Бруну Фернандеша, Ивана Перишича, Тео Эрнандеса, Андрии Живковича и Жорди Альбы – по 2 голевые передачи.
Голами на ЧМ-2022 форвард еще не отличался.
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