Магуайр и Кейн тренировались со сборной Англии. Оба были заменены в матче с Ираном из-за повреждений

Харри Магуайр и Харри Кейн приняли участие в восстановительной тренировке после матча с Ираном.

В игре 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Англия – (6:2) Магуайр был заменен из-за травмы головы. Позже покинул поле и , который почувствовал дискомфорт в области голеностопа. Однако во вторник защитник и нападающий участвовали в восстановительной тренировке сборной Англии.

Тренировку пропустил только Джеймс Мэддисон, который занимался в тренажерном зале. Полузащитник «Лестера» восстанавливается после травмы, полученной в матче АПЛ против «Вест Хэма».

Следующий матч подопечные проведут в пятницу против сборной .