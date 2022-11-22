Магуайр и Кейн тренировались со сборной Англии. Оба были заменены в матче с Ираном из-за повреждений
Харри Магуайр и Харри Кейн приняли участие в восстановительной тренировке после матча ЧМ-2022 с Ираном.
В игре 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Англия – Иран (6:2) Магуайр был заменен из-за травмы головы. Позже покинул поле и Кейн, который почувствовал дискомфорт в области голеностопа. Однако во вторник защитник и нападающий участвовали в восстановительной тренировке сборной Англии.
Тренировку пропустил только Джеймс Мэддисон, который занимался в тренажерном зале. Полузащитник «Лестера» восстанавливается после травмы, полученной в матче АПЛ против «Вест Хэма».
Следующий матч подопечные Гарета Саутгейта проведут в пятницу против сборной США.
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