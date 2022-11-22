Грилиш о повязке One Love: «Хотели, чтобы Кейн ее надел, он не сделал это по глупой причине. Поддерживаем ЛГБТ-фанатов»

назвал глупым решение ФИФА о запрете повязки One Love.

«Конечно, мы хотели, чтобы наш капитан вышел с ней. Я считаю причину, по которой мы не смогли это сделать, глупой. Харри сам хотел надеть ее, и мы все хотели, чтобы он это сделал, но в футболе и в жизни иногда есть вещи, которые невозможно контролировать, с ними почти ничего не сделать.

Я буду честным с вами – ни на одну встречу по этому вопросу я не ходил. Но я, как и все остальные, хотел, чтобы Харри надел эту повязку. Но потом я прочитал, что ему могут дать желтую за это. Такие вещи невозможно контролировать.

Но мы с парнями хотели, чтобы Харри ее надел. Мы испытываем сильные эмоции по этому поводу и поддерживаем ЛГБТ-фанатов. Мы хотели бы, чтобы они были сейчас рядом с нами [на чемпионате мира]. Я могу лишь сказать, что мы хотели выйти на поле с этой повязкой. Мы чувствуем все то же самое, что и ЛГБТ-фанаты», – сказал полузащитник сборной и после победы над (6:2) в первой игре .