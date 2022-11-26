Кейн про 0:0 с США: «Неплохой результат. После первой игры люди думали, что Англия будет сметать все на своем пути, но это не так»

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Харри Кейн прокомментировал нулевую ничью со сборной США.

– Не лучшая игра, конечно. Мы хорошо владели мячом, но у нас не было конечного продукта. Сухой матч выводит нас на отличные позиции в группе.

– Чего не хватило?

– Реализации, в отличие от игры с Ираном. У нас было два-три момента, но мы не реализовали их. Играли с сильной командой, идем дальше.

Соперник хорошо прессинговал, создавал трудности. Временами мы хорошо справлялись. Уважаем их. Знаем, что можем играть лучше, ничья на чемпионате мира – это неплохой результат, ведь ни один матч не бывает легким.

После нашей первой игры люди думали, что мы будем сметать все на своем пути, но это не так. Мы играли с хорошей командой. Но это не то, ради чего мы сюда приехали, – сказал капитан сборной Англии.

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