Саутгейт о One Love: «Англия должна быть сосредоточена на матчах. Нас будут критиковать за отсутствие повязки, но нужно просто принять это»

Гарет Саутгейт высказался о запрете повязки One Love.

запретила капитану англичан и представителям других команд надевать повязку против всех видов дискриминации на матчи . В матче против Ирана (6:2) форвард играл без этой повязки.

«Думаю, мы должны быть уверены, что знаем, за что боремся. Это не значит, что мы не будем ничего делать в будущем, если время будет подходящим. Но я думаю, что если мы будем спешить, чтобы показать, что мы что-то делаем, то можем совершить ошибку, которая не приведет ни к чему хорошему.

В данный момент времени, игроки и я в особенности, мы должны быть сосредоточены на играх. Конечно, Футбольная ассоциация Англии серьезно воспринимает ответственность.

Мы не собираемся уклоняться от вопросов. Тот факт, что мы все еще говорим об этих вопросах, помогает нам оставаться в центре внимания и повышать осведомленность.

Мы, безусловно, всячески поддерживаем наших болельщиков из числа ЛГБТ. Я знаю, что некоторые из них немного разочарованы отсутствием повязки, и нас будут критиковать за это.

Но иногда мы просто должны принять критику и двигаться дальше. Вот как я это вижу: я думаю, если мы уверены в себе и в своих силах, мы не должны беспокоиться о том, чтобы все видели, что мы что-то делаем», – заявил главный тренер сборной .

Швейцария о запрете повязок One Love: «Это вызывает сожаление. Мы не могли начать матч с желтой карточкой у Джаки»