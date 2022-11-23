В сборной Англии надеются, что Кейн сможет сыграть с США. Форвард получил повреждение в матче против Ирана
В сборной Англии рассчитывают, что Харри Кейн сыграет в следующем матче ЧМ-2022.
В матче против Ирана в 1-м туре группового этапа (6:1) нападающий почувствовал дискомфорт в области голеностопа и был заменен.
По информации ESPN, в тренерском штабе оптимистично оценивают шансы форварда сыграть против США. Игрок прошел сканирование в рамках мер предосторожности.
Ранее стало известно, что Кейн принял участие в тренировке сборной Англии.
Матч Англия – США состоится 25 ноября.
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