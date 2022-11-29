Кейн еще интересен «Баварии», но клуб настроен скептически. Цена форварда «Тоттенхэма» – 80-100 млн евро
Харри Кейн по-прежнему интересен «Баварии».
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, немецкий клуб работает над возможным переходом форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии.
В то же время руководители «Баварии» скептически оценивают вероятность трансфера. Нападающий будет стоить 80-100 млн евро.
На данный момент нет никакого прорыва. Кейн будет принимать решение о своем будущем после выступления на ЧМ-2022 со сборной Англии.
В сентябре сообщалось, что Харри не против перехода в «Баварию» летом 2023-го. Мюнхенцы просили игрока не продлевать контракт и дождаться их предложения.
В текущем сезоне Кейн провел 15 матчей в АПЛ и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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