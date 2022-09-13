Кейн не против перехода в «Баварию» летом 2023-го

Нападающий Харри Кейн может перейти в «Баварию» из следующим летом.

29-летний нападающий станет главной целью мюнхенского клуба на следующее трансферное окно, если будет принято решение о необходимости приобретения центрфорварда, рассказал журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг для Football Daily.

Обсуждения по этому вопросу уже идут. В данный момент «Бавария» еще не решила, нужен ли ей центральный нападающий. Но если в клубе признают необходимость подписания игрока на эту позицию, то главным вариантом будет Кейн.

уже контактировала с братом форварда Чарли, который выполняет функции его агента. Появлялась информация о том, что мюнхенский клуб сообщил представителю Кейна о готовности сделать предложение о трансфере в случае, если Харри не продлит контракт с «Тоттенхэмом».

Отмечается, что форвард не возражает против перехода в «Баварию».

В этом сезоне воспитанник «Тоттенхэма» забил 5 голов в 7 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.