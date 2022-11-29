Кан исключил переход Роналду в «Баварию»: «Мы восхищаемся и любим Криштиану, но у нас есть четкая философия. Он бы не соответствовал нашим идеям»
Оливер Кан заявил, что «Бавария» не подпишет Криштиану Роналду.
«Да, я могу это исключить.
Конечно, нашим долгом было проверить, хорошо ли это подойдет. Но у нас есть четкая философия относительно нашего состава.
Мы все восхищаемся и любим Криштиану Роналду, но он не соответствовал бы нашим идеям», – сказал генеральный директор мюнхенского клуба.
Напомним, 37-летний форвард является свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
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