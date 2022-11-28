Кан о возможном переходе Кейна в «Баварию»: «У нас очень хороший состав, дела идут отлично»

Теги Бавария Оливер Кан премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о форварде Харри Кейне.

«Я постоянно про это слышу. Оливер Кан и Харри Кейн. Салихамиджич и Харри Кейн.

Но мы имеем дело со многими футболистами, к тому же было бы неправильно говорить об игроках других клубов.

У нас очень хороший состав, у которого дела идут отлично», – сказал Кан о возможном приобретении форварда «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Кейн провел 15 матчей в АПЛ и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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