Кан о возможном переходе Кейна в «Баварию»: «У нас очень хороший состав, дела идут отлично»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о форварде .

«Я постоянно про это слышу. и Харри Кейн. Салихамиджич и Харри Кейн.

Но мы имеем дело со многими футболистами, к тому же было бы неправильно говорить об игроках других клубов.

У нас очень хороший состав, у которого дела идут отлично», – сказал Кан о возможном приобретении форварда .

В текущем сезоне Кейн провел 15 матчей в и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.