«Бавария» согласовала контракт с Лаймером. Его заберут свободным агентом из «Лейпцига» летом

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«Бавария» согласовала переход Конрада Лаймера.

На данный момент между игроком и клубом существует устная договоренность.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, Лаймер присоединится к «Баварии» следующим летом. Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Австрии подпишет долгосрочный контракт как минимум до 2027 года.

Соглашение Лаймера с «Лейпцигом» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что игрок хочет перейти в «Баварию» в качестве свободного агента.

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