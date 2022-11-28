«Бавария» согласовала контракт с Лаймером. Его заберут свободным агентом из «Лейпцига» летом

согласовала переход .

На данный момент между игроком и клубом существует устная договоренность.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, Лаймер присоединится к «Баварии» следующим летом. Полузащитник и сборной Австрии подпишет долгосрочный контракт как минимум до 2027 года.

Соглашение Лаймера с «Лейпцигом» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что игрок хочет перейти в «Баварию» в качестве свободного агента.